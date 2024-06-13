Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantının birinci oturumu olan NATO- Ukrayna Konseyi Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler, oturum öncesi pek çok mevkidaşı ile ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL