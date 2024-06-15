Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda temaslarını tamamladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Brüksel'de temaslarını tamamladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 13-14 Haziran'da gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Yaşar Güler toplantı kapsamındaki oturumlara katılarak birçok mevkidaşı ile görüşüp temaslarını tamamladı. - BRÜKSEL
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