Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Büyükelçisi ile Görüştü

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Saliah Gazibo ile görüştü.

Bakan Yaşar Güler, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Saliah Gazibo'yla bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı geçekleşen görüşmeye ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Saliah Gazibo'yu kabul etti" denildi.