Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEMAD Heyetini Kabul Etti

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cahit Koca ile beraberindeki TEMAD heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; TEMAD Genel Başkanı Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cahit Koca ve beraberindeki TEMAD Genel Başkan Yardımcıları Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Bilgehan'ı, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Çorakcı'yı, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Namık Kaplan'ı, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Tamer Cihan'ı, Genel Muhasip Özlem Sibel Örfioğlu'nu ve Başdanışman Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Doğan'ı kabul etti. TEMAD yönetim kurulu üyelerini kabulde Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı" denildi.