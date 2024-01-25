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Bedelli askerlik yerleri açıklandı - Son Dakika
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Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

25.01.2024 - 10:10,  Güncelleme: 10:41
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını ilan etti. Açıklamada vatandaşların sonuçlara e-Devlet'ten ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekleri bilgisi yer aldı.

SONUÇLAR E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENİLECEK

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz."

Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Serkan Basar: her türk genci 18 ay askerliğini yapmalı aslanlar gibi parayı veren düdüğü çalmamalı Yanıtla 19 41
  • Sezgin Avcı: Parası olan askere gitmesin olmayan gitsin bu bedelli bir tek banamı ters geliyor Yanıtla 14 43
  • Selim Kayisi: Bedelli Askerlik ücreti 1milyon TL olmalı. Yanıtla 16 26
  • Serkan Basar: her türk artık asker doğmuyor artık paralı veya parasız doğuyor :) Yanıtla 8 29
  • Rotasız Gassal: Geçen bir arkadaş ortamında sohbet ederken birinin konuşmaları dikkatimi çekti şöyle vatan yok kellemizi koyarız ortaya , vatan sana canım feda sözleriyle ahkam kesen arkadaşa sordum sen askerliği nerede yaptın kardeş diye...Cevap Ziraat bankası oldu konuyu kapattım Yanıtla 8 29
  • Sezgin Avcı: Askerden para alıp yaptırmamak ayıp bir şey ya !!! Yanıtla 8 17

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