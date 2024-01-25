Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını ilan etti. Açıklamada vatandaşların sonuçlara e-Devlet'ten ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekleri bilgisi yer aldı.

SONUÇLAR E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENİLECEK

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz."