MSB'den, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel web sayfası - Son Dakika
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MSB'den, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel web sayfası

26.08.2022 22:01
MSB'den, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel web sayfası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu.

MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu. Paylaşımda, web sayfasını ziyaret edenlerin, Büyük Taarruz için hazırlanan fotoğraf, video, tarihi yayınlar ile Büyük Taarruz Muharebe Alanı Haritası'na ulaşabileceği belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Politika, Son Dakika

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