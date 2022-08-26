MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu. Paylaşımda, web sayfasını ziyaret edenlerin, Büyük Taarruz için hazırlanan fotoğraf, video, tarihi yayınlar ile Büyük Taarruz Muharebe Alanı Haritası'na ulaşabileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › MSB'den, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel web sayfası - Son Dakika

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