MSB'den, NATO'nun 'Zafer Bayramı' paylaşımının kaldırılmasına tepki - Son Dakika
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MSB'den, NATO'nun 'Zafer Bayramı' paylaşımının kaldırılmasına tepki

02.09.2022 20:31
MSB'den, NATO'nun 'Zafer Bayramı' paylaşımının kaldırılmasına tepki

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımının silinmesine ilişkin, "Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile...

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımının silinmesine ilişkin, "Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez. 30 Ağustos'a Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği resmi isim 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" denildi.'Zafer Bayramı' yazılsa da yazılmasa da Türkiye'nin 1922'de zafer kazandığı gerçeğinin değiştirilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO'nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. Bu vesileyle; asil milletimizin 30 Ağustos 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü' bir kez daha kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

TSK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB'den, NATO'nun 'Zafer Bayramı' paylaşımının kaldırılmasına tepki - Son Dakika

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