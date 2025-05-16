MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt - Son Dakika
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Politika

MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB\'den DEM Partili Bakırhan\'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili sözlerine yönelik bir açıklama yayınladı. Bakanlık açıklamasında ''Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir'' ifadeleri yer aldı.

16.05.2025 12:59
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek köy korucularıyla ilgili dikkat çeken bir öneride bulunmuş, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakırhan'ın korucularla ilgili sözleri kamuoyunda tartışmalara neden olurken Milli Savunma Bakanlığı da DEM Partili isme yanıt niteliğinde bir açıklama yayınladı.

MSB'DEN BAKIRHAN'IN AÇIKLAMASINA YANIT

MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

"BEYHUDE BİR ÇABA OLMAKTAN ÖTEYE GEÇMEYECEKTİR"

Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir!" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan as :
    Belkide iyi niyetle söyledi çoban maaşı daha yüksek ondan :) 57 82 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DAHA DURUN BAKALIM NELER İSTEYECEK LER KORUCULARIN NE ZARARI VAR SIZE EKMEK PARASI KAZANIYOR LAR 58 33 Yanıtla
  • Atalay k:
    Bu zirtapozlarin hayalleri suya düşecek 48 22 Yanıtla
  • Ömer Öztürk:
    Artık dem partililerin konuşması normal artık onları konuşturan i....lerin hesap vereceği günü beklemek lazım 44 22 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    TAMAM İNANDIK 37 10 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Dillerinin altındakini tam söyleyememek ile aslında alttan alttan bir hazırlık peşindeler. Korucular görevine devam eder, tarımcılık yada hayvancılık ailesi yapıyordur. Siz sözde silah bırakınca elinize odun alıp tarla mı süreceksiniz yoksa başka alternatiflere sızıp farklı isim adı altında ordan mı devam edeceksiniz, onu bir söyleyin bakalım.? 33 11 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    54 bin korucu var çoğu yatarak maaş alıyor. yani kusura bakmasınlar sonuçta okuyarak oraya gelmediler . 17 16 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    inandık 27 6 Yanıtla
  • Sk 06:
    demlenen tipler konuştu 20 9 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Dertabiki bunu gayle alıp karşına anlaşır şimdi de kendileru galip havasında ister neler iater görecez yazık ülkeye 15 4 Yanıtla
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