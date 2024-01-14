Milli Savunma Bakanlığı: Suriye\'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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