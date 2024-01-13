 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şehit askerin cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şehit askerin cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti. Çayır, siyasi programlarını iptal ederek şehitlerimize rahmet diledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şehit askerin cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş\'a hareket etti
13.01.2024 - 13:54,
Abone Ol

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çatışmada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit düşmesi üzerine siyasi programlarını iptal ettiğini duyurdu. Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'taki şehit cenazesi törenine katılmak üzere hareket etti.

Çayır, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çatışmada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenaze törenine katılacaklarını kaydetti. Çayır, "Siyasi programlarımızı iptal ederek yola çıktık. Allah'tan şehitlerimize rahmet dilerim. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milli Yol Partisi, Kahramanmaraş, Remzi Çayır, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şehit askerin cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti - Son Dakika


14:14
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: 23 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: 23 terörist etkisiz hale getirildi
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:23:03. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şehit askerin cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement