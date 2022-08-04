Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayalini Türk milleti ile buluşturacağız - Son Dakika
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Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayalini Türk milleti ile buluşturacağız

04.08.2022 13:52

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Geleceğimizi birlikte kuracağız. Umutsuzluğa, tembelliğe gerek yok. Türk milletine sesleniyorum eğer milletimiz gereğini yaparsa, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayalini Türk milleti ile buluşturacağız" dedi.

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Geleceğimizi birlikte kuracağız. Umutsuzluğa, tembelliğe gerek yok. Türk milletine sesleniyorum eğer milletimiz gereğini yaparsa, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayalini Türk milleti ile buluşturacağız" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Remzi Çayır, KPSS iddiaları ile ilgili, "Gençlerin hakkı çalınıyor. İnsanların hukuku çiğneniyor. İnsanların emekleri yok oluyor. Sorumluların bulunup cezalanmasıyla artık biz vicdanen rahat olacağız. Bu konuyla bağlantılı olan yetkililere sesleniyorum; 2023 haziran ayı seçimlerinden sonra Milli Yol Hareketi bu milletin kaderinde rol oynayacak. O zaman kendilerine hesabını sorarız. Milletin geleceğini, gençlerin istikbalini çalanların yaptıkları yanlarına kar kalmamalıdır" diye konuştu.

'BU SİSTEMİN DERHAL DEĞİŞMESİ LAZIM'

Remzi Çayır, Türkiye'de son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Düzeltilen rakamlar dahil son 24 yılın rekoru kırıldı. Yüzde 12 olan enflasyon rakamı yüzde 80 olmuş belirtilen rakamlara göre. Aklımızla dalga geçen ve alay eden bu sistemi yok etmez, işi ehline vermezsek, bize yazıklar olsun. Bunlardan çıkacak hiçbir umut yoktur. Bu anlayış var oldukça gelecek ile ilgili beklenti içerisinde girmesin. Gerçeklerle Türkiye'yi yöneten insanlara ihtiyacımız var. Bu sistemin derhal değişmesi gerekir. İnsanlara şu an kredi verilemiyor. Yani Türkiye'de ihracat yapan, ihracatı üst seviyelere çıkaran sektör kredi bulamıyor. Şu an çaresizlik içerisinde kıvranan bir Türkiye var. Artık zaman daralıyor. Kendi geleceğimizi kuralım, kendi geleceğimiz ile gerçeklerimizle yüzleşelim."

'ÜLKÜCÜ CUMHURBAŞKANI ADAYI KOYACAĞIZ'

Remzi Çayır, Milli Yol Partisi'nin üçüncü bir yolu milletin önüne koyacağını ifade ederek, "Üçüncü yol Milli Yol ve Milli Yol'un ilkelerine, hedeflerine, davasına inanmış diğer partiler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte milletimizin önüne bir umut koyacağız. Ülkücü Cumhurbaşkanı adayı koyacağız. Bu ülkenin içinde çok Enver Paşalar var. Bu ülkenin içinde Mustafa Kemaller var. Bu ülkenin içerisinde Muhsin Yazıcıoğulları var. Bu ülkenin içerisinde idealist, 'milletim ne diyorsa, madem milletin dardadır biz varımız ve yoğumuzla ölümüne varız' diyen ülkücüler var. Geleceğimizi birlikte kuracağız. Umutsuzluğa, tembelliğe gerek yok. Bunlar umutlarımızı, geleceğimizi, insanlığımızı çaldılar. Bütün bunlara rağmen umutsuzluğa gerek yok. İnsanlar doğru, inancı ve doğru bildiği yolda her türlü zorluğu göğüslemediği müddetçe sonuç alamaz. Türk milletine sesleniyorum; eğer milletimiz gereğini yaparsa, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayalini Türk milleti ile buluşturacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Remzi Çayır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayalini Türk milleti ile buluşturacağız - Son Dakika

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