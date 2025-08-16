Milli Yol Partisi\'nden Kahramanmaraş Açılışı

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Kahramanmaraş teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Muhtarlar Derneği ve Onikişubat Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Çayır, daha sonra partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Çayır, törende yaptığı konuşmasında yaşamın kutsal, insanın ise en değerli varlık olduğunu belirterek, sistemlerinin temelinde bu anlayışın bulunduğunu ifade etti.

Çayır ve beraberindekiler, dua edilmesinin ardından parti il binasının açılışını gerçekleştirdi.