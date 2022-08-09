MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması

09.08.2022 16:45
MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MASKİ'nin Çamlıca'daki kayıp, kaçak su sorununa neşter vurmak için eski içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu ifade ederek, "Altyapının ardından büyükşehir belediyemiz tarafından...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MASKİ'nin Çamlıca'daki kayıp, kaçak su sorununa neşter vurmak için eski içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu ifade ederek, "Altyapının ardından büyükşehir belediyemiz tarafından mahallenin üstyapısı yapılarak, Çamlıca adeta yeniden inşa edilmiştir. Ancak, İYİ Partili Tufan Akan, yapılan hizmetleri siyasi şovu esnasında görmezden gelmektedir" dedi.

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan'ın Çamlıca Mahallesi'ndeki su sorunuyla ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Kutlar, "Şu an tüm dünya küresel boyutta temiz su kaynaklarının korunması yönünde çalışmakta ve projelerini buna göre şekillendirmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü de bu bilinçle yatırım ve hizmetlere imza atmaktadır. Ancak, Millet İttifakı'nın sadece bugünü düşünen siyasi anlayışı, yapılan yatırımları kavrayabilecek boyutta değildir. Manisa'mızın içme suyu ihtiyacının yüzde 99'u yeraltı su kaynaklarından karşılanıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği, su kaynaklarının kirletilmesi ve aşırı su kullanımı gibi nedenler sonrasında geçmişte yüzeye çok yakın noktalarda ulaşılan suya artık 400-500 metrelerde ulaşılıyor. Atıksu Arıtma Tesisi yatırımları, kayıp kaçak oranlarını minimize etmek için yapılan altyapı hizmetleri, içme suyu depolarının bakım-onarımları gibi hizmetler suyumuzu korumak için yapılıyor" dedi.

Kutlar, MASKİ'nin Çamlıca'daki kayıp, kaçak su sorununa neşter vurmak için eski içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu ifade ederek, "Altyapının ardından büyükşehir belediyemiz tarafından mahallenin üstyapısı yapılarak Çamlıca adeta yeniden inşa edilmiştir. Ancak, İYİ Partili Akan, yapılan hizmetleri siyasi şovu esnasında görmezden gelmektedir. Akan, Çamlıca'nın altyapısının yenilendiğini dahi bilmeyecek kadar Manisa'dan uzaktır" dedi.

Kutlar, "MHP'nin üretken belediyecilik anlayışı hiçbir zaman vatandaşı suçlamaz. MASKİ'nin değindiği nokta Çamlıca'da içme suyunu tarımsal sulamada kullanarak vatandaşın içme suyuna ulaşmasına engel olanlara karşıdır. Bir ailenin yıllık su tüketimini 1 ayda tüketenler olduğunu biliyor muydun? Çiftçilik, tarımsal sondajlar ile yapılır. İçme suyu ile tarımsal sulama yapılmaz. Yazıktır, günahtır. Bunu da öğrenseniz iyi olur. Ayrıca Çamlıca'da üst kotlarda yaşayıp, zaman zaman su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için de MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını yürütmektedir. Takdir kamuoyunundur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çamlıca Mahallesi'ne giden İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, mahalleye su verilen depo ve boruların yıllarca önce değiştirilmesi gerektiğini ifade etmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesini eleştirmişti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Erzincan Turnaçayırı Barajı suyla dolmaya başladı Erzincan Turnaçayırı Barajı suyla dolmaya başladı Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldı Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Milliyetçi Hareket Partisi, Çamlıca, su, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
15:09 Trump'ın evine düzenlenen baskından önce kafa karıştıran fotoğraf! Klozet atılan kağıtlar şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş