MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MASKİ'nin Çamlıca'daki kayıp, kaçak su sorununa neşter vurmak için eski içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu ifade ederek, "Altyapının ardından büyükşehir belediyemiz tarafından mahallenin üstyapısı yapılarak, Çamlıca adeta yeniden inşa edilmiştir. Ancak, İYİ Partili Tufan Akan, yapılan hizmetleri siyasi şovu esnasında görmezden gelmektedir" dedi.

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan'ın Çamlıca Mahallesi'ndeki su sorunuyla ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Kutlar, "Şu an tüm dünya küresel boyutta temiz su kaynaklarının korunması yönünde çalışmakta ve projelerini buna göre şekillendirmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü de bu bilinçle yatırım ve hizmetlere imza atmaktadır. Ancak, Millet İttifakı'nın sadece bugünü düşünen siyasi anlayışı, yapılan yatırımları kavrayabilecek boyutta değildir. Manisa'mızın içme suyu ihtiyacının yüzde 99'u yeraltı su kaynaklarından karşılanıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği, su kaynaklarının kirletilmesi ve aşırı su kullanımı gibi nedenler sonrasında geçmişte yüzeye çok yakın noktalarda ulaşılan suya artık 400-500 metrelerde ulaşılıyor. Atıksu Arıtma Tesisi yatırımları, kayıp kaçak oranlarını minimize etmek için yapılan altyapı hizmetleri, içme suyu depolarının bakım-onarımları gibi hizmetler suyumuzu korumak için yapılıyor" dedi.

Kutlar, MASKİ'nin Çamlıca'daki kayıp, kaçak su sorununa neşter vurmak için eski içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu ifade ederek, "Altyapının ardından büyükşehir belediyemiz tarafından mahallenin üstyapısı yapılarak Çamlıca adeta yeniden inşa edilmiştir. Ancak, İYİ Partili Akan, yapılan hizmetleri siyasi şovu esnasında görmezden gelmektedir. Akan, Çamlıca'nın altyapısının yenilendiğini dahi bilmeyecek kadar Manisa'dan uzaktır" dedi.

Kutlar, "MHP'nin üretken belediyecilik anlayışı hiçbir zaman vatandaşı suçlamaz. MASKİ'nin değindiği nokta Çamlıca'da içme suyunu tarımsal sulamada kullanarak vatandaşın içme suyuna ulaşmasına engel olanlara karşıdır. Bir ailenin yıllık su tüketimini 1 ayda tüketenler olduğunu biliyor muydun? Çiftçilik, tarımsal sondajlar ile yapılır. İçme suyu ile tarımsal sulama yapılmaz. Yazıktır, günahtır. Bunu da öğrenseniz iyi olur. Ayrıca Çamlıca'da üst kotlarda yaşayıp, zaman zaman su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için de MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını yürütmektedir. Takdir kamuoyunundur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çamlıca Mahallesi'ne giden İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, mahalleye su verilen depo ve boruların yıllarca önce değiştirilmesi gerektiğini ifade etmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesini eleştirmişti. - MANİSA