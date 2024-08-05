Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Terörle Mücadele Konusunu Görüştü

Politika

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Abdellaty, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bölgedeki önemli konuları ele aldık. Mısır'ın terörle mücadele konusunda yaptıklarını ifade ettik. Önemli olan bölgede gerilimin düşürülmesi. Bölgede gerilimin arttırılması çabaları olduğunu görmekteyiz. Bu çabaları her zaman kınadık" dedi. - KAHİRE