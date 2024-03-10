Mısır, İsrail ve Hamas ile ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için temas halinde - Son Dakika
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Politika

Mısır, İsrail ve Hamas ile ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için temas halinde

Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın Ramazan ayı öncesi Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için İsrail ve Hamas ile temas halinde olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, müzakereler çıkmaza girmişti. Mısır, diğer arabulucularla da temas halinde olduğunu belirtti.

10.03.2024 19:03  Güncelleme: 19:05
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Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın Ramazan ayı öncesi Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için İsrail ve Hamas ile temas halinde olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 156 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri çıkmaza girdi. Adı açıklanmayan Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın Ramazan ayı öncesi Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için İsrail ve Hamas ile temas halinde olduğunu açıklayarak, Mısır'ın diğer arabulucularla da temas halinde olduğunu aktardı. Kaynaklar, temasların Mısır Cumhurbaşkanlığı talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad tarafından dün yapılan açıklamada, Ramazan ayı öncesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına dair umutların azalmasına rağmen bir anlaşmaya dair çabaların devam ettiği aktarılmıştı.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri 7 Mart'ta sona ermiş, müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini aktarılmıştı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mısır, İsrail ve Hamas ile ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için temas halinde - Son Dakika

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