Missouri Delegesi Yahudi kökenli Michael Burke İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Missouri Delegesi Yahudi kökenli Michael Burke İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Missouri Delegesi Yahudi kökenli Michael Burke, Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara tepki göstererek, sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin meşru müdafaa olarak savunulamayacağını belirtti.

21.08.2024 20:53
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Demokrat Parti Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Missouri Delegesi Yahudi kökenli Michael Burke, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Sivilleri ayrım gözetmeksizin öldürmek asla meşru müdafaa olarak savunulamaz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığını resmen kabul edeceği 4 günlük Demokrat Parti Kongresi, Chicago'da devam ediyor. Missouri Delegesi Yahudi kökenli Michael Burke, yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'nin İsrail- Filistin politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu ve Kamala Harris'i mevcut politikalara karşı daha kararlı adımlar atmaya çağırdı. Burke, çatışmaların başlamasından bu yana 10 ay geçtiğini belirterek, İsrail'in orantısız güç kullanımı nedeniyle binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ve bölgedeki insani krizin derinleştiğini vurguladı.

Burke, "İsrail'in şu anki davranışları aşırı ve orantısız bir tepki olarak değerlendiriliyor. Bölgede açlık hüküm sürüyor, camiler, hastaneler ve insanların yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu temel altyapı tamamen yok edildi. Çocuk felci gibi hastalıklar hızla yayılıyor ve bu durum Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım olarak değerlendirilebilir. Sivilleri ayrım gözetmeksizin öldürmek asla meşru müdafaa olarak savunulamaz" ifadelerini kullandı.

"Silah sevkiyatını durdurmamız gerekiyor"

Delegasyonun temel hedefinin Harris ve Demokrat Parti'yi İsrail'e yönelik silah sevkiyatını durdurmaya ve politikalarını değiştirmeye zorlamak olduğunu belirten Burke, silah ambargosunun önemine değinerek, "Silah sevkiyatını durdurmamız gerekiyor, ateşkesi reddeden birine silah göndermeye devam ederseniz, ateşkes mümkün olamaz. Bu nedenle, Harris'in Biden'ın yerini alması konusunda umutluyuz" dedi.

"ABD silahlarının sevkiyatı olmadan bu durumun devam etmesi imkansız"

Biden'ın mevcut İsrail politikasının mimarı olduğunu belirten Burke, "ABD silahlarının sevkiyatı olmadan bu durumun devam etmesi imkansız. Harris, bu konuda daha önce olumlu söylemlerde bulundu, ancak bu söylemlerin gerçeğe dönüşmesi için politikada somut bir değişiklik sinyali vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Burke, Harris'in Biden'ı bu politikaları değiştirmeye zorladığını ve silah akışını durdurmayı başarması halinde, bölgede ölümlerin sona erdirilebileceğini ifade etti.

"Ateşkes Harris'in oylarını artırabilir"

Burke, muhtemel bir ateşkesin Kamala Harris'in oy oranlarını artırabileceğini düşündüğünü belirterek, ancak bunun sürdürülebilir olması için silah akışının devam etmeyeceğine dair somut bir taahhüt verilmesi gerektiğini vurguladı. Ateşkesin ne kadar süreceği konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Burke, "Eğer İsrail tutumunu ve davranışlarını değiştirmezse ve silahlanmaya devam ederse, bu tür olaylar tekrar yaşanabilir. Yardımları belirli şartlara bağlamak ve ağır insan hakları ihlalleri durumunda yardımı kesmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'nin insan hakları ihlalleri karşısında kendi yasalarına uyması gerektiğini de vurgulayan Burke, "Bu, sadece bir insan hakları meselesi değil, aynı zamanda ABD hukukudur. ABD, kendi yasalarına uymalıdır" dedi. - CHICAGO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Missouri Delegesi Yahudi kökenli Michael Burke İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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