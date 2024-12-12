Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta - Son Dakika
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Politika

Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

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Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani ile aynı araca bindi. Kalın'ın Colani ile birlikte Şam'ı gezdiği belirtildi.

12.12.2024 21:36  Güncelleme: 21:41
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Şam'da temaslarda bulunan Kalın'ın bindiği araç ve araçtaki isim dikkat çekti.

COLANİ İLE AYNI ARAÇTA GEZDİ

Gazeteci Kübra Par'ın aktardığı bilgilere göre, Kalın Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden HTŞ'nin Ebu Muhammed el-Colani ile aynı araca bindi.Kalın'ın Colani ile birlikte Şam'ı gezdiği belirtilirken; sosyal medyada o anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

EMEVİ CAMİİ'NE GİTTİ

Kalın ayrıca Şam'a yaptığı ziyarette Emevi Camii'ne de gitti.

Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

İbrahim Kalın, Ebu Muhammed, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • TÜRK GÜCÜ:
    İsrail Abd Rusya İran ve Tüm Dğnya Gördü ki Suriye Türkiye ne derse onu yapmak isteseler de istemeseler de Bu bölgede İsrail Abd Ypg olmayacak çok yakında hepsi gidecek Suriye 2. Ülke olacak 129 42 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bu habere en çok Işid,el kaide ve el nusra örgütü ve militanları sevinir.. 36 95 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    E BUNUN MAL VARLIĞINI DONDURMADINIZ MI 27 59 Yanıtla
  • Armağan atış:
    Darısı Gazze nin başına 62 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    İsrail şamın yarısını tapusunu aldı marna hanedanı kınıyorum diyor 26 36 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Amerika için terör örgütlerini kullanmak mübahsa (yog yi nasıl suriye demokratik güçleri yaptılarsa !) türkiye içinde mübahtır,HTŞ bir geçede HTŞ -D (demokratik olur) biter. 30 8 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    eee şimdi İrana kızıyorduk . demekki doğruymuş 6 15 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Türkiye karşılıksız yardım ediyor Diğer ülkeler petrol yataklarına çökmek için Suriye'ye girdiler farkımız burada 12 3 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Herkes Türkiye nin gücünü görecek 7 4 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Terör örgütleri ile kanka oldular Htş dedikleri Türkiyenin terör örgütleri listesinde ve eski adı El kaide 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta - Son Dakika
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