Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Şam'da temaslarda bulunan Kalın'ın bindiği araç ve araçtaki isim dikkat çekti.
Gazeteci Kübra Par'ın aktardığı bilgilere göre, Kalın Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden HTŞ'nin Ebu Muhammed el-Colani ile aynı araca bindi.Kalın'ın Colani ile birlikte Şam'ı gezdiği belirtilirken; sosyal medyada o anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Kalın ayrıca Şam'a yaptığı ziyarette Emevi Camii'ne de gitti.
Son Dakika › Politika › Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta - Son Dakika
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