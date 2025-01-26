MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş- Şara ile bir araya geldi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı. - ŞAM
Son Dakika › Politika › MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye Lideri ile Görüştü - Son Dakika
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