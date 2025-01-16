Moğolistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ Tesislerini Ziyaret Etti

Politika

MOĞOLİSTAN Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Ankara'da TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'un TUSAŞ tesislerini ziyaret ettiğini belirtti. Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ve beraberindeki heyet, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini inceledi.