MSB, AMAC Sonbahar Konferansı'nın 36 ülkeden 37 ataşeyle Aksaz'da yapıldığını duyurdu - Son Dakika
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MSB, AMAC Sonbahar Konferansı'nın 36 ülkeden 37 ataşeyle Aksaz'da yapıldığını duyurdu

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MSB, AMAC Sonbahar Konferansı\'nın 36 ülkeden 37 ataşeyle Aksaz\'da yapıldığını duyurdu
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MSB, AMAC Sonbahar Konferansı'nın Aksaz Deniz Üs Komutanlığında 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katılımıyla düzenlendiğini bildirdi. Konferansta ASFAT ve AYDA A.Ş. temsilcilerinin yanı sıra Aksaz'da konuşlu birlik personeli de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) Sonbahar Konferansı'nın, 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) Sonbahar Konferansı, 36 ülkeden 37 askeri ataşenin, ASFAT ve AYDA A.Ş. temsilcileri ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığında konuşlu birlik personelinin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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