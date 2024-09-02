MSB, Harp Okulları mezuniyet törenleri sonrası iddiaları yalanladı

Politika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harp Okullarının mezuniyet törenleri sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" açıklamasında bulundu.

'Harp okullarından mezun olan teğmenlerle ilgili soruşturma açıldı' iddialarına MSB'den yalanlama geldi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA