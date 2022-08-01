MSB, tahıl yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını açıkladı - Son Dakika
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MSB, tahıl yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını açıkladı

01.08.2022 09:20
MSB, tahıl yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
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Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor MSB: 'RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. MSB: 'RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB, tahıl yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, tahıl yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını açıkladı - Son Dakika
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