MSB, tahıl yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan 'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul 'da olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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