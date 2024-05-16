MSB, tasarruf tedbirlerini uygulamaya devam edeceğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), önümüzdeki dönemde açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edeceğini duyurdu. Bakanlık, ekonomik sıkıntıların etkilerini azaltmak ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla tasarruf önlemlerine devam edeceğini belirtti.
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17.05.2024 05:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: MSB, tasarruf tedbirlerini uygulamaya devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
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