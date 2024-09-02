MSB, Teğmenlere Yönelik Sosyal Medya Tahkikatı İddialarını Yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle teğmenlerin okula çağrılarak haklarında tahkikat açıldığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık, sürecin dikkatle yürütüldüğünü ve kamuoyuna yapılan yönlendirmelerin yanlış olduğunu vurguladı.
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2.09.2024 16:31:25. #1.13#
SON DAKİKA: MSB, Teğmenlere Yönelik Sosyal Medya Tahkikatı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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