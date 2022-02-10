Üye Girişi
MSB: "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir" - Son Dakika

MSB: "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir"

10.02.2022 16:12
MSB: "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir"

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkında sarf edilen sözler hakkında bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkında sarf edilen sözler hakkında bir açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rum terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT); 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuva-yi Milliye ruhunun bir tezahürüdür.

Unutulmamalıdır ki Türk Mukavemet Teşkilatı demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat/yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." - ANKARA

YORUMLAR
500

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs, Vatan, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement