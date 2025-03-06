Mudanya\'da İftar Programı: 2500 Kişi Birlikte Oruç Açtı

Politika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya'da düzenlediği iftar programında yaklaşık 2500 kişi oruçlarını hep birlikte açtı. Metrobüs projesinin önümüzdeki yıl devreye alınacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Sahil düzenlemelerimiz devam ediyor. Mudanya'nın farkını ortaya çıkaracağız. Güzel günler çok yakında" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen geleneksel iftar programları Mudanya ile devam etti. Mudanya Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün verdiği mini konser iftar programına renk kattı. Akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Güzel günler çok yakında"

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhuna yakışır anlayışla kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Önceliklerinin insan olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Ramazan ayı, maneviyatın yanında birbirimizle paylaşma ayıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda hassasiyetle hareket ediyoruz. Mudanya Belediyesi ile birlikte yapacağımız hizmetlerle hem Mudanyalıların yüzünü güldüreceğiz hem de Mudanya'yı geleceğe taşıyacağız. Daha konforlu, yaşanabilir ve herkesin mutlu olabileceği Mudanya'yı hep beraber inşa edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Hazırladığımız projelerde yakın zamanda faaliyete başlayacağız. Onlardan bir tanesi önümüzdeki sene devreye alacağımız metrobüs projesidir. İlk defa metrobüsle Mudanya'ya gidilecek ve gelinecek. Sahil düzenlemelerimiz devam ediyor. Mudanya'nın farkını ortaya çıkaracağız. Mudanya, nüfusu en fazla artan ilçelerimizden bir tanesidir. Onun için kentsel ihtiyaçların bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi olarak halkımızın hizmetindeyiz. Güzel günler çok yakında" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyerek iftar programını düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ramazan'ın paylaşma ve toplumsal dayanışmanın en önemli dönemlerinden olduğunu söyledi. İftar programını düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Dalgıç, paylaşmanın arttığı bir Ramazan diledi. - BURSA