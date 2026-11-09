Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk’ü vefatının 88. yılında andı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk’ü vefatının 88. yılında andı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk’ü vefatının 88. yılında andı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aras, mesajında Atatürk’e özlem ve minnetini dile getirerek Cumhuriyet’in değerlerine ve Atatürk’ün ilkelerine bağlılık vurgusu yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi: "10 Kasım, milletimizin ortak hafızasında derin bir özlemin günüdür. Aradan geçen yıllar, Atatürk'e duyduğumuz sevgiyi, minneti ve fikirlerine olan bağlılığımızı daha da büyütmüştür. Bugün Atamızı hasretle anarken düşüncelerinden aldığımız güçle geleceğe bakıyoruz. Atatürk'ün büyüklüğü, kurtardığı vatan kadar o vatanın insanına açtığı ufuktadır. O, milletimize başı dik ve özgürce yaşayacağı bağımsız bir ülke, geleceğini kendi iradesiyle kuracağı bir Cumhuriyet bırakmıştır. Kazandığı askeri zaferleri eğitimden hukuka, ekonomiden kültür ve sanata uzanan büyük bir toplumsal dönüşümle tamamlamıştır. Atamızın önderliğinde kurulan Cumhuriyet, egemenliği millet iradesine dayandırmış, kadınların toplumsal yaşamda eşit ve özgür bireyler olarak yer almasının önünü açmış, aklı ve bilimi ülkemizin geleceğinin temeline yerleştirmiştir. Atatürk'e duyduğumuz minneti emanetine sahip çıkarak, çalışarak, üreterek ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyan eserler ortaya koyarak gösterebiliriz. Biz de Cumhuriyet'in değerleriyle yaşayan ve Atatürk sevgisini kuşaktan kuşağa taşıyan Muğla'mızda bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Atamızın ilkelerine ve ideallerine yürekten bağlılıkla, gösterdiği yolda aynı inanç ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Atatürk'e özlemimiz hiç bitmeyecek. O'nun açtığı yolda umudumuz hiç tükenmeyecek. Çünkü Atatürk, bu milletin kalbinde yaşayan sonsuz bir umuttur. Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 88 yıl önce bugün sonsuzluğa uğurladık. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i ilkelerinin ışığında korumaya, fikirlerinden aldığımız güçle ülkemizin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Atatürk'ü sevgi, saygı ve hiç eksilmeyen özlemle anıyorum"

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal AtatürkAhmet ArasPolitikaGüncelSon Dakika

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