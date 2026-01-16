Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras\'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür
16.01.2026 14:41  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak, 2026 yılı Kamu Yatırımları Programına alınması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji...

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak, 2026 yılı Kamu Yatırımları Programına alınması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Değerli Muğlalılar, bugün sizlere çok önemli, iki güzel haberimiz var. Muğla'mızın hayati önem taşıyan yeni su kaynağı ihtiyacını karşılamak ve kısıtlı suyumuzun sorunlu altyapı nedeniyle ziyan olmasına yol açan kayıp kaçak problemini çözmek için, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ tarihinde görülmemiş adımlar atarak kurduğumuz liyakatli yönetim kadrosu tarafından hazırlanan Milas Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) projesi ile yıllardır devam eden onay sürecini sona erdirmek için fizibilite raporunu yeniden, titizlikle hazırladığımız Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak, 2026 yılı Kamu Yatırımları Programına alındı. Bu onay sonrasında toplam tutarı 6 milyar 129 milyon 341 bin TL olan bu hayati projelerin finansmanını, dış kaynaklı kredi ile sağlayabileceğiz ve belediyemizin öz kaynaklarını, diğer önemli projelerimizde kullanabileceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız nitelikli projelerin devletimiz tarafından takdiri ve onayı, bizler için son derece değerlidir, önemlidir. Yeri geldiğinde eleştirmeyi bildiğimiz gibi yeri geldiğinde teşekkür etmeyi de bilen insanlar olarak, Muğla'mız için hayati önemdeki iki projemizin 2026 Yılı Kamu Yatırımları Programına alınmasına onay veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Ahmet Aras, Politika, Muğla, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:30:31. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.