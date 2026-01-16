Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras\'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak, 2026 yılı Kamu Yatırımları Programına alınması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Değerli Muğlalılar, bugün sizlere çok önemli, iki güzel haberimiz var. Muğla'mızın hayati önem taşıyan yeni su kaynağı ihtiyacını karşılamak ve kısıtlı suyumuzun sorunlu altyapı nedeniyle ziyan olmasına yol açan kayıp kaçak problemini çözmek için, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ tarihinde görülmemiş adımlar atarak kurduğumuz liyakatli yönetim kadrosu tarafından hazırlanan Milas Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) projesi ile yıllardır devam eden onay sürecini sona erdirmek için fizibilite raporunu yeniden, titizlikle hazırladığımız Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak, 2026 yılı Kamu Yatırımları Programına alındı. Bu onay sonrasında toplam tutarı 6 milyar 129 milyon 341 bin TL olan bu hayati projelerin finansmanını, dış kaynaklı kredi ile sağlayabileceğiz ve belediyemizin öz kaynaklarını, diğer önemli projelerimizde kullanabileceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız nitelikli projelerin devletimiz tarafından takdiri ve onayı, bizler için son derece değerlidir, önemlidir. Yeri geldiğinde eleştirmeyi bildiğimiz gibi yeri geldiğinde teşekkür etmeyi de bilen insanlar olarak, Muğla'mız için hayati önemdeki iki projemizin 2026 Yılı Kamu Yatırımları Programına alınmasına onay veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA