CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Kutlama programında konuşan Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal, "Bizler bu yola çıkarken bu hayali ben sizler ile birlikte kurdum. Sizin gücünüz ile sizin desteğiniz ile Başkan adayı oldum ve yine sizin gücünüz ile sizin desteğiniz ile bugün Muğla'mızın il kadın Belediye Başkanı oldum" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, " Bodrum'dan, Dalaman'ımızdan, Köyceğiz'imizden, Datça'mızdan, Fethiye'den, Kavaklıdere'den, Marmaris'ten, Menteşe'den, Milas'tan, Ortaca'dan, Seydikemer'den, Ula'dan, Yatağan'dan gelen ve bizleri ekranları başında takip eden heyecanımıza ortak olan Muğla'mızın güzel insanları hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Muğla Cumhuriyet Halk Partisi il örgütümüzün kıymetli neferleri, değerli çalışma arkadaşlarım hepinizi şükranla ve sevgiyle kucaklıyorum. Arkamızda 100 yıllık güç, 100 yıllık birikim, 100 yıllık deneyim var. Yanımızda da umut, sevgi ve emek var. Önümüzde bağımsız ve yağmasız yarınlar var. Bu zafer hepimizindir, bu zafer tüm Muğla'mızın ortak çabasının ve emeğinin neticesidir" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Muğla'da Ahmet Aras ve Gonca Köksal seçim zaferini kutladılar - Son Dakika
Açılan sandıkların tamamına göre yapılan sayımlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900 oy alarak seçimleri önde tamamladı. DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş ise 8 bin 702 oy aldı. Açılan sandık oranı ise %100 olarak gerçekleşti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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