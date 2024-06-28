Muğla'da Belediye Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Muğla'da Belediye Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla\'da Belediye Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 13 ilçe belediye başkan yardımcısı ve şube müdürleri bir araya geldi. Toplantıda planlama, imar uygulamaları, ruhsat/kaçak yapı, koruma uygulama ve denetim konuları ile deprem ve risk yönetimi konularında koordinasyonu artırmak amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

28.06.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 13 ilçe belediye başkan yardımcısı ve şube müdürleri bir araya geldi. Toplantı, planlama, imar uygulamaları, ruhsat/kaçak yapı, koruma uygulama ve denetim konuları ile deprem ve risk yönetimi konularında koordinasyonu artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda şehir planlama ve imar uygulamaları konusu detaylı bir şekilde ele alındı. İlgili şube müdürleri, ilçelerdeki mevcut durum hakkında bilgi verirken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Özellikle kaçak yapılar ve ruhsatlandırma süreçlerinde yaşanan sıkıntılar üzerinde duruldu. Kaçak yapıların tespiti ve bu yapılarla ilgili alınacak önlemler konusunda belediyeler arası işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Koruma uygulama ve denetim çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, koruma uygulama ve denetim çalışmaları konusu ele alındı. Tarihi ve kültürel mirasın korunması, doğal alanların sürdürülebilir kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Bu alanlarda yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde denetlenmesi ve koruma altına alınması gereken yeni alanların tespiti için ortak bir strateji belirlenmesi kararlaştırıldı.

Deprem ve risk yönetimi

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de deprem ve risk yönetimi oldu. Belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri, mevcut deprem risk analizlerini gözden geçirerek, acil durum planlarının güncellenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Süreklilik için aylık toplantı kararı

Toplantının sonunda, bu tür koordinasyon toplantılarının devamlılığının sağlanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla her ay düzenli olarak bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın 13 ilçede belediyeler ayırımını kaldırdık. Sorunlarını birlikte çözüme kavuşturacağız söyleminin ardından belediyeler arası işbirliğini artırarak şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir adım. Toplantıya katılan tüm belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri de, bu tür koordinasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimize imar konusunda her türlü desteğe vermeye hazırız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla'da Belediye Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Belediye Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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