Muğla\'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt belediye başkanı seçildi

Politika

Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

CHP seçim bürosu önünde önceki başkan Gürsel Uçar tarafından karşılanan yeni başkan Kurt, yoğun bir kalabalık eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Kurt, burada toplanan kalabalığa hitap etti.

Kurt konuşmasında, "Özgürlüğü, emeği ve çağdaşlığı seçen Datçam, sana layık olmaya çalışacağım. Yarın yeni bir gün ve kırmaya dökmeye değil, hayatı ve Datça'yı güzelleştirmeye geliyoruz. Ortak akılla, ortak emekle ve nezaketle hizmet etmeye geliyoruz. Beni bu göreve layık görenlere ve bu seçimin saygılı, kavgasız, seviyeli gerçekleşmesine çaba harcayan herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA