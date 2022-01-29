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Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet - Son Dakika

Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet

29.01.2022 15:10
Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet

Metropoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre, seçmenin yüzde 47'si, Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

Millet İttifakı partileri CHP ve İYİ Parti, sık sık erken seçim çağrılarını yinelerken, seçime hazır olduklarını belirten muhalefet partileri DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranları da merak ediliyor. Tüm bu tartışmaların gündemde olduğu sırada MetroPoll Araştırma Şirketi son anketinin sonuçlarını paylaştı.

ARADAKİ FARK 1.1 PUAN

"Muhalefet Ülkeyi Yönetmeye Hazır mı?" anketine katılan vatandaşların yüzde 47.1'i Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 46'sı Millet İttifakı'nın Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğu görüşünü bildirdi. Ankete katılanların 6.9'u ise fikrini açıklamadı.

KARARSIZLARIN YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki anketlere damga vuran "Kararsızlar", son ankette de öne çıktı. MetroPOLL'un "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılım yapıldığında "kararsızım" cevabını verenlerin sayısı yüzde 27.8 oldu.

Muhalefet ülkeyi yönetmeye hazır mı? MetroPOLLden siyaset arenasını sallayacak Millet İttifakı anketi
YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Bu anket komple fon anketidir.Hiç bir hükmü yoktur.Algı üzere ilan ettirilmiş bir karalama çalışmasıdır.Bu ülkede partili insanlar olabilir.Ancak aklını yemiş insan sayısının bu kadar yüksek olabileceğini asla düşünmüyorum.Hiç biri birine benzemiyor.En küçük bir fikir beraberlikleri dahi yok.Her birinin ideolojisi birbirinin zıttı.Mesela Demokrat parti var içlerinde,bu partinin celladı kim CHP.Rahmetli menderese kan kusturan parti kim CHP. DP'nin bunların arasında ne işi var.Proje gereği var. Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Oğuzhan üstün: Muhalefetin ülke için hayırlı hiçbir hazırlığı olmadığı aşikar ama Amerika türkiyeyi yönetmeye çok hazır Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Seçim anketi, MetroPOLL, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet - Son Dakika
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