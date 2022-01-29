Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet - Son Dakika

Millet İttifakı partileri CHP ve İYİ Parti, sık sık erken seçim çağrılarını yinelerken, seçime hazır olduklarını belirten muhalefet partileri DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranları da merak ediliyor. Tüm bu tartışmaların gündemde olduğu sırada MetroPoll Araştırma Şirketi son anketinin sonuçlarını paylaştı.

ARADAKİ FARK 1.1 PUAN

"Muhalefet Ülkeyi Yönetmeye Hazır mı?" anketine katılan vatandaşların yüzde 47.1'i Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 46'sı Millet İttifakı'nın Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğu görüşünü bildirdi. Ankete katılanların 6.9'u ise fikrini açıklamadı.

KARARSIZLARIN YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki anketlere damga vuran "Kararsızlar", son ankette de öne çıktı. MetroPOLL'un "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılım yapıldığında "kararsızım" cevabını verenlerin sayısı yüzde 27.8 oldu.