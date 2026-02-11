Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıyı takip eden gazeteciler arasında muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır da yer aldı.
Toplantı başlamadan önce Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile birlikte oturduğu sırada Ruşen Çakır yanına geldi. Çakır, Erdoğan'a selam vererek tokalaştı. Ardından Erdoğan'la fotoğraf çektirmek isteyen Çakır, korumaların müdahalesiyle karşılaştı.
Daha sonra uzaktan Çakır'ın bir süre Erdoğan'a hayran hayran baktığı görüldü. Muhalif kimliği ile bilinen Ruşen Çakır'ın Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.
Son Dakika › Politika › Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.