Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi - Son Dakika
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Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi

12.03.2022 00:58
Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne imza atan 6 partiye Mersin'den yüklendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne imza atan 6 partiye Mersin'den yüklendi. Metinde Atatürk, laiklik, Siyasi Partiler Kanunu, ön seçim gibi pek çok başlığın olmadığına dikkat çeken İnce, "'Aman burayı söylemeyeyim Temel Bey'i kızdırmayayım, Burayı söylemeyeyim Meral Hanım'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Ali Babacan'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Davutoğlu'nu kızdırmayayım.' Böyle bir pazarlık, biz yokuz bunun içinde" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Mersin il binasının açılışı ve bir dizi program çerçevesinde Mersin'e geldi. İl binasının açılışı öncesinde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde akaryakıta gelen zamları eleştiren İnce, ülkedeki sorunlarının çözümünün Memleket Partisi olduğunu söyledi. Memleket Partisi'nin daha bir yılını doldurmamış yeni bir parti olduğuna işaret eden İnce, "Büyük iddialarla yola çıktık. Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki süreçte bu ülkeyi uçurumun başından çekip alacağız" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İnce, 6 partinin imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' anımsatılarak, önümüzdeki seçimde bu partilere katılıp katılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Birincisi, önümüzdeki süreçte bir kere başkanlık yarışı olacak. Başka çaresi yok, anayasa öyle. Önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı adayları yarışacak. Başka çaresi yok ki bunun. Başka türlü mümkün değil. Mevcut olan anayasa neyse ona göre yarışacaksınız. Altılı ekip, geçen gün bir metinde anlaştılar. O metinde Atatürk yoktu, laiklik yoktu, cemaatler, tarikatlar ne olacak, yoktu, nükleer enerji yoktu. Pek çok başlık yoktu. Siyasi Partiler Kanunu yoktu. Ön seçim yoktu. Hiçbiri yoktu. Bunlar varsa biz yokuz. Atatürk'ü koyarlarsa, laikliği koyarlarsa, tarikatlarla ilgili ne yapacaklarını koyarlarsa Siyasi Partiler Kanununu koyarlarsa, genel başkan diktatörlüğüne son verirlerse, gerçekten bu ülkede demokrasi istiyorlarsa biz de masaya geliriz, merak etmeyin. Ama bunu yaparlarsa geliriz. Öyle kaçak güreşirlerse olmayız. 'Atatürk' diyecekler, demezlerse olmaz. 'Laiklik' diyecekler, demezlerse olmaz. Tarikatlarla cemaatlerle eğitime teslim edecekler mi etmeyecekler mi? 'Aman burayı söylemeyeyim Temel Bey'i kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Meral Hanım'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Ali Babacan'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Davutoğlu'nu kızdırmayayım.' Böyle bir pazarlık, biz yokuz bunun içinde. Biz Erdoğan'ı göndermek istiyoruz ama ilkeli göndermek istiyoruz, ilkeli. Kaçak değil, yani HDP ile kapının dışında görüşecekler, metinde Atatürk olmayacak, tarikatlara laf etmeyecekler. 'Yeter ki, anlaşalım metin üzerinde'. Parti tabanına sormayacaklar. Ne diye biz orada olalım ki? Biz ilkeli siyasetçiyiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Ne 'Cumhur' ne 'Millet' tek yol 'Memleket' diyoruz." - MERSİN

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Mustafa Kemal Atatürk, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi - Son Dakika


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