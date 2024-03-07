Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz, 'adil belediyecilik' diyoruz, 'şeffaflık' diyoruz. 'Kirli ilişkilerimiz yok' diyoruz." ifadesini kullandı.
Arhavi ilçesinde esnafı ziyaret ederek seçimlerde partisinin Arhavi Belediye Başkan adayı Abdülkerim Akkaya'ya destek isteyen İnce, vatandaşlarla sohbet etti.
Kemalpaşa ilçesindeki ziyaretlerinin ardından da parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden İnce, "Biz ne demleneniz ne de yemlenen." dedi.
Vatandaşın " AK Parti'ye de CHP'ye de muhtaç olmadığını" ifade eden İnce, "Biz bunlara mecbur değiliz. Üçüncü bir yol var. Memleket Partisi var, biz varız." diye konuştu.
İnce, öğretmenliğe 1986'da Artvin'in Borçka ilçesinde başladığını anımsatarak, "İlk maaşımı Borçka'dan aldım, şimdi de ilk belediyeyi Artvin'den almak istiyorum. Ecevit 1987'de Bayrampaşa'da bir belediye aldı, sonra yürüdü iki kere başbakan oldu. Ecevit'e, 'Oyları bölüyorsun' diyenler hala bir şey olamadı. Bu yalan rüzgarından çıkalım. Bu korkutma rüzgarından çıkalım. İktidar da korkuyla oy almak istiyor, muhalefet de korkuyla oy almak istiyor. Biz, 'adil belediyecilik' diyoruz, 'şeffaflık' diyoruz. 'Kirli ilişkilerimiz yok' diyoruz." ifadelerini kullandı.
"İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek lazım" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gelin bana yardımcı olun, her şey bir adımla başlar. Ben 11 yaşındayken, 'Büyüyünce milletvekili, başbakan olacağım' derdim. 38 yaşında milletvekili oldum. 'Memleket Partisi senin paran yok, pulun yok nasıl olacaksın?' Evet benim param pulum yok, hazine yardımı yok, belediye yardımı yok ama milletin vicdanı var. Türkiye'yi geziyorum en çok duyduğum laf, 'Muharrem İnce sen haklıymışsın.' En fazla duyduğum laf bu."
İnce, partisinin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Yekta Faik Yılmaz'a destek istedikten sonra temaslarına Ardanuç ilçesinde devam etti.
Ardanuç'ta esnafı ziyaret ederek partisinin Belediye Başkan adayı Adil Gürbüz'e seçimlerde oy isteyen İnce, gazetecilere Artvin'deki temasları ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Ana muhalefet partisinin grup başkanvekili çıkıyor; 'Ben belediye başkanı olduğumda herkes içeri girebilir ama DEM Partililer giremez' diyor." ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:
"Genel başkan açıklama yapıyor; 'Dil sürçmesi oldu' diyor. Grup başkanvekili tekrar açıklama yapıyor; 'Dil sürçmesi olmadı, ben bilerek söyledim' diyor. Bugün İstanbul Belediye Başkanı; 'Ya başka partiye git ya da kendine iş bul' diyor. Memlekette insanlar domates alamazken, kıvırcık alamazken, sofrada AŞ yerine taş kaynarken, tencerede et yerine dert pişerken ana muhalefet partisinin de geldiği durum bu. Biz de Ecevit'in sabrıyla üçüncü bir yol sunmaya çalışıyoruz."
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