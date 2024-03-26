Muharrem İnce: 'Bu muhalefet bu millete çözüm olamaz' - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce: 'Bu muhalefet bu millete çözüm olamaz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partilerinin bu ülkedeki üçüncü yol olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin dertlerine 22 yıldır iktidarı yenemeyen bu muhalefetin çözüm olamayacağını söyledi.

26.03.2024 19:46  Güncelleme: 19:50
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Muharrem İnce: "Bu muhalefet bu millete çözüm olamaz"

SAMSUN - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partilerinin bu ülkedeki üçüncü yol olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin dertlerine 22 yıldır iktidarı yenemeyen bu muhalefetin çözüm olamayacağını söyledi.

Muharrem İnce, seçim koordinasyon merkezi açılışı bir dizi programlara katılmak için geldiği Samsun'da halkla bir araya geldi. İlkadım ilçesinde Gazi Müzesi önünde vatandaşlar ile selamlaşan İnce, ardından burada açıklamalarda bulundu. İnce, yaptığı konuşmada hem iktidara hem de onu yenemeyen muhalefete yüklenerek, herkesi partisine destek vermeye davet etti.

"Biz üçüncü yoluz"

Türkiye'nin dertlerini çözmek için yola çıktıklarını ifade eden Muharrem İnce, "Türkiye'de iktidar diyor ki, 'bana oy vermezseniz hizmet yapmam.' Muhalefet de diyor ki, 'bana oy vermezseniz AK Parti gelir.' Herkes milleti korkutma derdinde. Biz bu dertte değiliz. Biz millete gerçekleri anlatıyoruz. Biz bu ülkede üçüncü yoluz. 'Ne sağdanız, ne soldan, Atatürk'ün yolundanız' diye Memleket Partisi'yiz. Biz bu ülkede doğruları söylemekle mükellefiz. Ülkede hukuk devleti istiyoruz. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu istiyoruz. Dış politikada yurtta barış dünyada barış ilkesinin benimsenmesini istiyoruz. Tarımı ayağa kaldırmak istiyoruz. Gençlerin umutlarını tazelemek istiyoruz. Emeklilerin insan gibi geçinmesini istiyoruz. Çiftinin ürününün dağda kalmamasını istiyoruz. Esnafın vergilerle ezilmemesini istiyoruz. Yani 3,5 tarafı denizlerle çevrili, Avrupa'nın en genç nüfusu, madeni var, ovası var, her şeyi var, neden bu insanlar fakir? Neden bu insanlar et yiyemiyor? Kötü yönetildiği için böyle. 22 yıllık bu iktidar da 22 yıldır bu iktidarı yenemeyen bu muhalefet de bu millete çözüm olamaz. Yeni bir yol lazım. O yol, Memleket Partisi'dir. 'düşün peşimize' diyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, halkla buluşmasının ardından İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde ve Belediye Evleri'nde esnaf ziyaretinde bulunup, iftar programına katılmak için Terme ilçesine doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'Bu muhalefet bu millete çözüm olamaz' - Son Dakika

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