Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek! - Son Dakika
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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek!

01.09.2022 07:47
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek!

Eylül ayında konutlarda elektriğe yüzde 20, doğalgaza ise yüzde 20,4 zam yapılmasına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den tepki geldi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklenerek, "Marketlerde sorumlu arayan Erdoğan; faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye bu milleti batırdın. Fatura ödeme sırası sana da gelecek!" dedi.

Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zamlar sosyal medyada vatandaşın tepkisini çekti. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında da yüzde 49,5 oranında artış yapıldı.

Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, ticarethane tarifesine de yüzde 30 zam yapıldı.

"KONUTTA VE SANAYİDE GELEN ZAMLAR YANGINA KÖRÜKLE GİTMEKTİR"

Bu zamlara Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Konutta, sanayide elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar mutfaktaki yangına körükle gitmektir. Marketlerde sorumlu arayan Erdoğan; faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye bu milleti batırdın. Fatura ödeme sırası sana da gelecek!"

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek! - Son Dakika
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