Muharrem İnce, Ramazan Bayramı\'nda köyünde bayramlaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.
Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cemaatle bayramlaştıktan sonra mezarlığa gitti.
Köy mezarlığında babası, dedesi ve ninesinin aralarında olduğu yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunan İnce, annesi Zekiye İnce'nin evine geçerek bayramını kutladı.
Muharrem İnce, gazetecilere, bugüne kadar sadece askerlik yaparken köyde bayram kutlama geleneğini yerine getiremediğini söyledi.
Bunun dışında hep bayram namazlarını köyünde kıldığını belirten İnce, şöyle konuştu:
"Geleneği babam da dedem de bozmamıştı, oğlum da bozmuyor. Ramazan ve Kurban Bayramları bizim için tatil değildir. Ramazan ve Kurban Bayramlarının dini vecibeleri olduğu gibi geleneksel değerleri de vardır. Ben onu korumaya hep devam ettim. Hangi makamda, ister tepede ister aşağıda ister dipte fark etmez, Allah ömür verdiği sürece bunu hep koruyacağım. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."
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Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti. Sezer, bayram boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini ve güvenlik birimleri ile sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sınır şehri olmaları nedeniyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını söyleyen Sezer, tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında yolcu ve araç çıkışlarında büyük bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında 1780 personel ve 240 araçlık bir ekip görevlendirildiğini ve trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu da vurguladı.
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