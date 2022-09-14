Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu

14.09.2022 15:57

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Emre Kara isimli gazeteciye açılan "Delil Karartma ve Yalan Beyan" davasında delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bindikleri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması için açılan davada sona gelindi.

2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında, helikopterin düştüğü tarihte Sivas'ta gazetecilik yapan E.K'nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş'e ait telefonla 16 kez 14,5 dakikalık görüşme yaptığı iddia edilmişti.

HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma" suçlaması ile açılan davaya devam edildi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı. Sanık Emre Kara ise duruşmaya katılmadı. Emre Kara'nın HTS kayıtlarına göre 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52'da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldüğü duruşmada ilgili GSM firmalarından sadece geçmiş 2 yıl detaylarına ulaşılabildiği için mahkeme tarafından delil yetersizliğinden dolayı Emre Kara'nın beraatına karar verdi.

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Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti

Muhsin Yazıcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu - Son Dakika


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