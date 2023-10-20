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Oradaki ironiyi kimse anlamaz! Muhtar adayına seçim kaybettirecek pankart - Son Dakika

Oradaki ironiyi kimse anlamaz! Muhtar adayına seçim kaybettirecek pankart

Son Güncelleme: 20.10.2023 14:53

Giresun'da Taşlık köyü muhtarlığına aday olan 43 yaşındaki Zafer Fison, ironi olsun diye "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" yazılı pankartlar hazırlatıp astırdı. Pankartın aslında bir ironiden ibaret olduğunu ifade eden Fison, "Sadece fakirin, fukaranın umudunu siyasete alet etmek isteyenlere karşı bir gönderme yapmak istedim" dedi.

Giresun'un Görele ilçesinde bir muhtar adayının hazırladığı "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" yazılı pankart dikkat çekiyor.

"FARİKİN DEĞİL ZENGİNİN YANINDAYIM"

İlçeye bağlı Taşlık köyü muhtarlığına aday olan 43 yaşındaki Zafer Fison astığı pankart ilgi odağı oldu. Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Fison'un astığı pankarttaki "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" yazısı vatandaşların ilgisini çekti.

Muhtar adayından bir garip ironi! Pankartı gören hiç kimse oy vermez

"GÖNDERME YAPMAK İSTEDİM"

Pankartın aslında bir ironiden ibaret olduğunu ifade eden Fison, "Bugüne kadar hangi siyasetçi olursa olsun, kuru vaatlerle garibana, ihtiyacı olana vaatler veriyor sonra ise seçimi kazanınca bütün vaatlerini unutuyor. Amacı muhtar maaşı olmadığını söyleyenler de sadece maaşını alıp hizmeti unutuyor. Ben de sadece fakirin, fukaranın umudunu siyasete alet etmek isteyenlere karşı bir gönderme yapmak istedim. Bunu anlayanlar amacımın gerçekten fakirin değil, zenginin yanında olmayacağımı bilir. Ben aday olacakların fakire fukaraya umut verip hayal kırıklığına uğratmaları için bir ironi yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Oradaki ironiyi kimse anlamaz! Muhtar adayına seçim kaybettirecek pankart - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oradaki ironiyi kimse anlamaz! Muhtar adayına seçim kaybettirecek pankart - Son Dakika
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