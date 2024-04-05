Muhtar adayı seçimlere katılmadı, sosyal mesaj vermek istedi - Son Dakika
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Politika

Muhtar adayı seçimlere katılmadı, sosyal mesaj vermek istedi

Muhtar adayı seçimlere katılmadı, sosyal mesaj vermek istedi

Giresun'un Görele ilçesinde seçim afişiyle gündeme gelen muhtar adayı Zafer Fison'un seçimlere katılmadığı ortaya çıktı. Fison, amacının seçimlere katılmak veya seçilerek muhtarlık yapmak değil, hizmet için aday olanların sözlerini unutanlara bir mesaj vermek olduğunu belirtti.

05.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:50
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Giresun'un Görele ilçesinde "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" seçim afişine, ceza kesilen muhtar adayı Zafer Fison'un seçimlere katılmadığı ortaya çıktı.

Yazdığı seçim afişiyle sosyal medyada gündem olan fenomen muhtar adayı Zafer Fison, 31 Mart Yerel Seçimlerine girmedi.

Amacının seçimlere katılmak veya seçilerek muhtarlık yapmak değil, sosyal bir mesaj vermek istediğini anlatan Zafer Fison, "Köyde 208 seçmen olmasına rağmen 10'dan fazla muhtar adayı vardı ve hepsi de hizmet için aday olduğunu iddia ediyorlardı. Hizmet için aday olduğunu ileri süren muhtar adayları köyde yaşamayan gurbetçi akrabalarını bile köye seçmen olarak yazdırmak için bir biriyle yarışa girmişlerdi. Bu güne kadar da hizmet için aday olanlar seçim sonrasında verdikleri sözü unutup, muhtarlık maaşını alıp sözlerini unutanlara bir mesaj vermek için böyle bir afiş yazdırıp mesaj vermek istedim. Seçimler geldiğinde ise ne oy pusulası bastırdım ne de aday oldum. Hatta seçim günü oy pusulamın olmadığını soranlara da aday olmadığımı söyledim. Benim amacım bir sosyal mesaj vermekti amacına da ulaştığını düşünüyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhtar adayı seçimlere katılmadı, sosyal mesaj vermek istedi - Son Dakika

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