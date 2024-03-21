Muhtar adayının 'centilmen' hareketi takdir topluyor - Son Dakika
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Politika

Muhtar adayının 'centilmen' hareketi takdir topluyor

Elazığ'da muhtar adayı Emrah Gündoğdu, rakiplerinin yere düşen afişlerini kaldırıp bantlayarak takdir topladı. Ayrıca Ramazan ayında çocuklara sürpriz yaparak gönülleri mest etti.

21.03.2024 00:18  Güncelleme: 00:22
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Muhtar adayının 'centilmen' hareketi takdir topluyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adaylığını açıklayan Emrah Gündoğdu, yaptığı hareketlerle takdir topluyor. Kendi afişlerini astığı sırada rakiplerinin yere düşen afişlerini de kaldırıp bantlayan Gündoğdu, vatandaşların takdirini topladı.

Merkez Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adayı maden yüksek mühendisi Emrah Gündoğdu, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde adaylığını ilan etti. Muhtar adayı olan Emrah Gündoğdu mahallede astırdığı afişler bilinmeyen kişiler tarafından yırtılıp, parçalandı. Bunun üzerine Gündoğdu ve ekibi, poster ve resimlerini bazı dükkan ve alanlara yapıştırırken, aynı zamanda rakiplerinin düşen resmini bantlayıp tekrar yerine yapıştırması takdir topladı.

Muhtar adayı Gündoğdu'nun ayrıca Ramazan ayında çocuklara yönelik sürprizi gönülleri mest etti. İftar sonrası camilere giden Gündoğdu ve ekibi, aileleriyle birlikte teravih namazı kılan, ayakkabılarına balon bağlayıp içine çikolata ve çeşitli hediye bıraktıkları çocukları mutlu etti.

Kaynak: İHA

Gündoğdu, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhtar adayının 'centilmen' hareketi takdir topluyor - Son Dakika

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