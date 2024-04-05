Muhtarlar Görevlerine Başladı

Yerel yönetimler seçimlerinde seçimi kazanan muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.
Kumluca ilçesine bağlı 41 mahalleden itiraz işlemleri devam eden Gölcük Mahallesi hariç 40 mahalle muhtarı mazbatasını alarak görevine başladı.
Kumluca İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını alan muhtarlar önce ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir'i, ardından da Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nu ziyaret etti.
Muhtarlar ilk icraat olarak da bugün saat 17.00'de düzenlenecek Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali toplantısına katılacak. - ANTALYA
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında mazbatasını alarak ikinci dönemine resmi olarak başladı.
Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, devir teslim töreni sonrası açıklama yaptı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından işçi sendikaları ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Güner, toplu iş sözleşmesinin önemine vurgu yaparak, birleşerek kazanmanın önemli olduğunu belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Başkan Önal, çalışanların emeklerine değer verdiğini ve Bayraklı için en iyisini birlikte hayata geçireceklerini söyledi.
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