Muhtarlardan Bağlar Belediyesine övgü ve destek - Son Dakika

Diyarbakır AK Partili Bağlar Belediyesi, 2021 yılında ilçe merkezinde 37 kilometreye 57 bin ton asfaltlama hizmeti gerçekleştirdi. Kırsalda ise bir yıl içerisinde 65 kilometreyi bulan yeni yollara muhtarlardan çalışmalara destek ve övgü geldi.

Bağlar Belediyesi, 2021 yılı içerisinde merkez ve kırsalda hizmetler gerçekleştirerek ilçenin çehresini değiştirmeye devam etti. 36 Mahalle ve 92 mezradan oluşan 128 kırsal yerleşim yerine 65 kilometre yeni yol kazandırarak ulaşım sorunu çözdü. Menfez, köprü ve beton boru çalışmalarıyla da geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırıldı. İlçe merkezinde ise 12 mahallede 37 kilometreye karşılık gelen 57 bin ton asfaltlama çalışması yapılarak yollar elverişli hale getirilirken, parke taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla da yaşam alanları güzelleştirildi.

Merkez ve kırsal mahalle muhtarları, yapılan hizmetler ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun uyguladığı gönül ve sosyal belediyeciliği değerlendirdi. Yunus Emre Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Taşar, hizmetle ilgili tüm taleplerin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesinin belediyeye ve başkana karşı güven oluşturduğunu ifade etti.

Kırsalda tek kadın muhtar olan Ağaçgeçidi Mahalle muhtarı Songül Doğan ise Bağlar Belediyesi, mahallelerinde ciddi hizmetler yaptığını, vatandaşın en önemli sorunu olan yol sorunlarının çözüldüğünü ifade etti. Gömmetaş Mahalle Muhtarı İsmet Demirkol'da, Bağlar Belediyesi'nin devlet kurumlarında klasik hale gelen bürokratik engel ve işlemleri ortadan kaldırarak herkesin rahatlıkla hizmet alabileceği bir anlayışı hakim kıldığını kaydetti. - DİYARBAKIR