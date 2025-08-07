Murat Baybatur Demirci\'yi Ziyaret Etti

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Demirci'yi ziyaret etti.

Baybatur Demirci'yi ziyaretinde ilk olarak Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile birlikte yapımı hızla süren Salihli karayolunda incelemelerde bulunarak, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baybatur daha sonra Belediye Başkanı Erkan Kara'yı da makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erkan Kara ve Baybatur, Demirci'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar üzerine görüşme gerçekleştirdi. Ardından Baybatur, öğretmenevinde merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir arayarak, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Demirci 2. Etap TOKİ, Bilim Demirci Merkezi ve Dr. Mehmet Akarsu Mahallesine yapılan yeni spor tesisi inşaatını da gezen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - MANİSA