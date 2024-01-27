 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Murat Kurum, İstanbul'da çarşı esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Kurum, İstanbul'da çarşı esnafını ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu'nun projeleri için yaptığı eleştirisi hakkında konuşan Kurum, 'Bizi yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada bir belediyeye uğrayan yönetimin takdir etmesini beklemiyoruz. Milletimiz doğruyu yanlışı ayırt edip 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir. Biz vatandaşımızla el ele verip vatandaşımızın meselelerine odaklanacağız' dedi.

Murat Kurum, İstanbul\'da çarşı esnafını ziyaret etti
27.01.2024 - 15:33,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu'nun projeleri için yaptığı eleştirisi hakkında konuşan Kurum, "Bizi yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada bir belediyeye uğrayan yönetimin takdir etmesini beklemiyoruz. Milletimiz doğruyu yanlışı ayırt edip 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir. Biz vatandaşımızla el ele verip vatandaşımızın meselelerine odaklanacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İstanbul Milletvekili Büşra Paker eşlik etti. Kurum, ziyareti sırasında çarşıda bulunan bir fırından simit alarak basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti. Çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında basın açıklamasında bulunan Murat Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, açıklama sonrasında ise yakınında bulunan bir gazeteciye kendi eliyle tantuni yedirdi.

Gazetecilerin çalışmalarının gidişatını sorması üzerine konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum "Her sokakta güzel bir coşku var. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İki gün önce projelerimizi anlattık. İstanbul'un bu çilesini, karmaşasını, düzensizliğini giderecek vizyonu ortaya koyduk. Projelerimiz hedeflerimiz İstanbul halkını mutlu etmiş. Birilerini de rahatsız etmiş. Amacımız İstanbul'umuzu daha da güzelleştirmek. 39 ilçe ve 964 mahallede bu çalışmaları yapacağız. Bugün olduğu gibi yarında sokakta olacağız. Milletimiz bizi sürdürülebilir kalıcı sosyal destekler verirken, ulaşım çilesini giderirken, deprem riskini ortadan kaldırırken yanında görecek. Bir istinat duvarının kaymasıyla burada 750 daire etkilendi. Kağıthane Belediyesi ile el ele verip Yahya Kemal Mahallesi'nde dönüşüm yaptık. Her mahallede tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu çalışmaları yürütelim istiyoruz. Vatandaşımız esnafımız bizden bunu istiyor"dedi.

Bir gazetecinin "Haliç Kongre Merkezi'ndeki atmosferi nasıl buldunuz?" şeklinde sorulan sorusunu cevaplayan Kurum, "Çok güzeldi. Bir buçuk saat sürdü ama hiç sıkılmadık. Her bir projeyi heyecanla bekledik. Projelerimiz hazırlanırken etraflıca düşünüldü ve çok yönlü bakıldı. Bir taraftan sosyal boyuta bakarken bir taraftan idari boyuta, zamansal boyuta, tematik boyuta baktık. Sistem İstanbul dediğimiz içinde merkezinde insanımızın olduğu hep söylediğimiz gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşlarımızın beklentileri ve sorunları neyse ona odaklandık. 100 günlük ve 1 yıllık eylem planları ile birlikte de bu düzelmeyi hızlı bir şekilde görecekler. Çünkü yarı zamanlı değil tam zamanlı belediyecilik yapacağız. Sosyal medya belediyeciliği değil gerçek belediyecilik yapacağız. İşimiz sadece İstanbul olacak" şeklinde cevap verdi.

"Bizi yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada bir belediyeye uğrayan yönetimin takdir etmesini beklemiyoruz"

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması üzerine ne düşündüğünü soran gazeteciye yanıt veren Murat Kurum şöyle konuştu: "Biz polemikler içerisinde olmayacağız. İstanbul'a ve İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. İstanbul'un gündeminde olmayan hiç bir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Onlarda bu projelerden faydalanabilir miyiz diye sormuşlar. 1 Nisan sabahı biz görevi devraldığımızda zaten faydalanacaklar. Bizi yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada bir belediyeye uğrayan yönetimin takdir etmesini beklemiyoruz. Milletimiz doğruyu yanlışı ayırt edip 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir. Biz vatandaşımızla el ele verip vatandaşımızın meselelerine odaklanacağız"

Esnaf ziyareti esnasında bir vatandaşın İstanbul'da taksi sorunu yaşanıyor sorusu üzerine Murat Kurum'un "Sen de haber muhabiri gibisin" şeklinde esprili cevap vermesi gülüşmelere neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Murat Kurum, Kağıthane, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum, İstanbul'da çarşı esnafını ziyaret etti - Son Dakika


16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu

Son Dakika
16:41 İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesi ve dansı tartışma yarattı
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Kurum, İstanbul'da çarşı esnafını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement