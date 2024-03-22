Murat Sesli, Kdz. Ereğli'de Sivaslıları İftar Sofrasında Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Murat Sesli, Kdz. Ereğli'de Sivaslıları İftar Sofrasında Ağırladı

Murat Sesli, Kdz. Ereğli\'de Sivaslıları İftar Sofrasında Ağırladı

Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Yalı Caddesi'nde bulunan İYİ Parti Seçim ofisinde bugün Kdz. Ereğli'de yaşayan Sivaslılar ile iftar sofrasında buluştu. Sesli, ekip arkadaşları ile beraber göreve geldiklerinde her mahalleye eşit hizmet anlayışını getireceklerini ifade etti.

22.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:15
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Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Kdz. Ereğli'de yaşayan Sivaslı'ları iftar sofrasında ağırladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Yalı Caddesi'nde bulunan İYİ Parti Seçim ofisinde bugün Kdz. Ereğli'de yaşayan Sivaslılar ile iftar sofrasında buluştu. Sivaslılara iftar programına katılımından dolayı teşekkür eden Sesli, ekip arkadaşları ile beraber göreve geldiklerinde her mahalleye eşit hizmet anlayışını getireceklerini ifade etti.

Belediye Başkanlığı döneminde her mahalleye eşit hizmet yaptıklarını, yine ekip arkadaşları ile beraber göreve geldiklerinde aynı anlayış ile çalışacaklarını söyleyen Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, mahalleleri pırıl pırıl yapacaklarını ifade etti. Sesli konuşmasında, "Belediye Başkanı iken rekor kırarak 120 bin ton asfalt dökmüştük. Şuanda mahalleleriniz de halen benim döktüğüm asfalt, benim yaptığım taş duvarlar ve parkeler var. Bunu ben değil, sizler söylüyorsunuz. Maalesef yıllardır mahallelere dokunulmamış, mahalleler atıl kalmış. Kdz. Ereğli'nin hiç bir sorunu çözülmemiş. Bu durum en çok beni üzüyor, üzerinden 15 yıl geçmiş bir çivi bile çakılmamış. Festivalle yıllar geçmiş, evet festivalde lazım, en alasını yapacağız ama mahallelerimizi de sahipsiz bırakmayacağız. Ekip arkadaşlarım hepsi birbirinden değerli, 11 kadın meclis üyesi adayımız ve bir de engelli meclis üyesi adayımız var. Halk tipi bir meclis üyesi aday listemiz var. Bu ekip, sizlere hizmet etmeye geliyor. Benim zaten belediyecilik tecrübem var. Yapılmayan ne varsa yapmaya geliyoruz. İftar programımıza gelip bizleri onurlandıran tüm Sivaslı dostlarıma teşekkür ederim. Göreve geldiğimizde inşallah mahallelerinizde iftar sofrasında buluşacak, ardından feshane şenliklerinde bir araya geleceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Murat Sesli, Kdz. Ereğli'de Sivaslıları İftar Sofrasında Ağırladı - Son Dakika

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