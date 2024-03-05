Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi'nde Komşu Buluşmaları düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi'nde Komşu Buluşmaları düzenledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi\'nde Komşu Buluşmaları düzenledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi'nde düzenlenen Komşu Buluşmaları'nda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Etkinliğe yoğun katılım oldu.

05.03.2024 10:53  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi'nde düzenlenen Komşu Buluşmaları'nda "Herkesin oyuna ihtiyacımız var, herkesin katkısına ihtiyacımız var ama daha fazla ihtiyacımız olan şey şu, 'birlik ve beraberlik'" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Komşu Buluşmaları' her gün farklı bir mahallede devam ediyor. Bu kez Varlık Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlik, Fulya Zorlu'nun sahne aldığı konserle başladı. Yoğun katılımın olduğu buluşmaya Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la katılırken etkinlik alanında belediye meclis üyesi adayları, başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Başkan Uysal, Varlık Mahallesi'nde birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Ekonomik olarak zor süreçlerden geçilen bu dönemde beraberliğin gücüne inandığını dile getiren Uysal, şunları söyledi:

"Elbette oy tercihi kıymetli. Herkesin oyuna ihtiyacımız var, herkesin katkısına ihtiyacımız var ama daha fazla ihtiyacımız olan şey şu; 'birlik, beraberlik. Daha fazla ihtiyacımız olan şey, tasada ve kıvançta beraber olma duygusunu ayağa kaldırmak. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Bizim vatanımız Türkiye Cumhuriyeti." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi'nde Komşu Buluşmaları düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:07:03. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi'nde Komşu Buluşmaları düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement