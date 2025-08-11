Muratpaşa Belediyesi'nden İmar Rantı İddialarına Cevap

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi'ndeki imar planı üzerinden yapılan 'imar rantı' iddialarına yazılı açıklamayla cevap verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, iddiaların "bilinçli, planlı ve kasıtlı" olduğu belirtilerek hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi.

Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi'nde "imar rantı" iddialarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, dün gece saatlerinde koordineli bir sosyal medya operasyonunun devreye sokulduğu ileri sürülerek, "İftiranın merkezi açıktır; arkasındaki siyasi ahlaksızlar ve çıkar odakları da herkesçe bilinmektedir" denildi.

Belediye, söz konusu plandaki emsalin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TİA = 10.350 m olarak belirlendiğini ve alanın Muratpaşa'nın 1.7 katsayısı içeren bölgesinde yer aldığını bildirdi. Açıklamada, "Emsal hesabı, Bakanlığın belirlediği TİA değerinin 1.7 ile çarpılması suretiyle yapılmakta olup, bu yöntem tek bir ada veya parsele ayrıcalık tanımadan, Muratpaşa genelinde aynı şekilde uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İddiaların bilgisizlikten değil, "bilinçli, planlı ve kasıtlı" olarak ortaya atıldığı iddia edilen açıklamada, "Kamuoyunu yanıltma ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan bu manipülatif ve iftira dolu paylaşımlar hakkında derhal dava açılacak; sorumlular hakkında tüm hukuki haklarımız en ağır biçimde kullanılacaktır" ifadesi kullanıldı. - ANTALYA