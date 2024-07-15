Politika

Muş'ta 15 Temmuz dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

MUŞ - Muş'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde çeşitli programlar düzenledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Muş'un Tuba Caminde ikindi namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi. Mevlit programının ardından Muş Valisi Avni Çakır, beraberindeki heyetle Merkez Şehitliğinde düzenlenen törene katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu şehitlik ziyaretinde dualar edilerek şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

Düzenlenen programa, K Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.